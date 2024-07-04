الخميس 04-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن يكشف تفاصيل وفاة ثلاثينية على يد شقيقها في البلقاء

ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

نائب الملك يلتقي البعثتين الأولمبية والبارالمبية المشاركتين في باريس

آيزنكوت: نحن في أقرب نقطة لاتمام صفقة تبادل الأسرى

القسام توقع قوة إسرائيلية بكمين بالشجاعية

مذكرة تفاهم بين جائزة الحسن للشباب وجمعية قرى الأطفال

المستشفى الميداني الأردني "جنوب غزة 3" يجري عملية جراحية نوعية

بدء اجتماع للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن

نسخة طبق الأصل.. فيديو لشقيق محمد قنوع في مصر يشغل التواصل

بغياب السجّادة الحمراء ونغمات الموسيقى ..افتتاح مهرجان عمّان السينمائي الدولي - صور

الخميس، 04-07-2024 06:39 م

كمينان للقسام يوقعان قتلى إسرائيليين برفح والشجاعية

WhatsApp Image 2024-07-04 at 6.35.55 PM


الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أوقعت اليوم الخميس قوتين إسرائيليتين في كمينين بمدينة رفح وحي الشجاعية في غزة، في حين ارتكب الاحتلال مجازر جديدة بحق المدنيين.

اضافة اعلان


ففي أحدث التطورات، قالت كتائب القسام إنها استدرجت قوة إسرائيلية إلى فتحة نفق وفجرتها وأوقعت جميع أفراد القوة قتلى في حي تل السلطان غربي رفح.


وفي الحي نفسه، استهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بقذيفة الياسين 105.


وكانت القسام أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس -عبر تطبيق تليغرام- أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية في كمين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة واشتبكوا مع أفرادها وأوقعوهم بين قتيل وجريح.


وقالت إنها رصدت هبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى في حي الشجاعية.


وبالتزامن تقريبا مع إعلان القسام عن هذا الكمين، تحدثت مواقع إسرائيلية عن "حدث صعب" تعرض له جنود إسرائيليون في قطاع غزة.

ولليوم الثاني على التوالي، يشهد حي الشجاعية في غزة معارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبدت على مدى الأيام القليلة الماضية قتلى وجرحى في الحي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
88

آيزنكوت: نحن في أقرب نقطة لاتمام صفقة تبادل الأسرى

main_image6686a5b99ccaf

القسام توقع قوة إسرائيلية بكمين بالشجاعية

1280x960

مستشفى الكويت الميداني: الخدمة الصحية ستتوقف خلال 24 ساعة

2024-638456659277169499-716

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق وسط مدينة رفح

شهداء6

4 شهداء في قصف للاحتلال وسط مدينة غزة

ححح

عائلات الأسرى بغزة تتوعد حكومة نتنياهو بمظاهرات مليونية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-07-03 at 9.38.51 PM

شبيه السنوار.. كيف تفاعلت منصات التواصل بعد إفراج الاحتلال عنه؟

WhatsApp Image 2024-07-03 at 8.19.25 PM

بالفيديو .. المقاومة تبث مشاهد لكمين محكم ضد قوة إسرائيلية بالشجاعية

WhatsApp Image 2024-06-18 at 4.36.59 PM

إعلام إسرائيلي: المقاومة تحتفظ بكتيبتين لمرحلة ما بعد الحرب

WhatsApp Image 2024-06-13 at 5.48.36 PM

صحيفة عبرية تكشف دور السنوار في تحديد مصير اتفاق إطلاق سراح الأسرى وقف الحرب

WhatsApp Image 2024-06-06 at 6.34.53 PM

بيان صادر عن المقاومة حول وقف إطلاق النار في غزة

621169ce42360478f8528a9e

تصريح جديد للفصائل الفلسطينية حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة