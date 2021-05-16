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الأحد، 16-05-2021 09:37 ص

كندا: تظاهرات في مونتريال تطالب بتحرير فلسطين

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الوكل الإخباري-احتشد آلاف الأشخاص في مدينة مونتريال الكندية رافعين الأعلام الفلسطينية وتجولوا في شوارع المدينة، مطالبين بتحرير فلسطين ومنددين بالاعتداءات الإسرائيلية.

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وردد المتظاهرون هتافات " أوقفوا الاحتلال " و "حياة الفلسطينيين مهمة " و "لا للتطهير العرقي"، داعين الى وقف الفصل العنصري في القدس.


وعقب المسيرة تجمع المتظاهرون أمام القنصلية الإسرائيلية في مونتريال، وحطموا نافذة، ما دعا شرطة المدينة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.


من جهتها، طالبت نائب رئيس المؤسسة الكندية الفلسطينية زاهية المصري في تصريحات لشبكة ( سي تي في ) نيوز الإخبارية، الحكومة الكندية بالضغط على الاحتلال لإنهاء عمليات الطرد فورا واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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