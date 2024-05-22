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كوربن: حان وقت اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطينية

الأربعاء، 22-05-2024 01:31 م

كوربن: حان وقت اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطينية

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الوكيل الإخباري- قال زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربن: "حان الوقت لاعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطينية".

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وأضاف: "كم من الناس يجب أن يموتوا من أجل الاعتراف بالشعب الفلسطيني؟ الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد تأخر ويتعين على الحكومة البريطانية القيام بذلك".


وتابع: "فلسطين بحاجة إلى الاعتراف وبالصوت الأوروبي المؤيد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".


وبين أن اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية رسالة لدول أوروبية أخرى ولواشنطن.


وأشار إلى أن قرار الدول الأوروبية الثلاث الاعتراف بدولة فلسطينية ناتج عن ضغط القواعد الشعبية فيها.




 




 

 


 

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