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الأحد، 09-06-2024 08:17 ص

كولومبيا توقف بيع الفحم لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مساء السبت، أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة.

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وكتب الرئيس اليساري على منصة تويتر "سنوقف صادراتنا من الفحم إلى إسرائيل حتى تتوقف الإبادة" للشعب الفلسطيني هناك.


وأعلن بيترو في مايو 2023، قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل واصفاً حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنها "ترتكب إبادة" بحق الفلسطينيين، كما قام بوقف عمليات شراء الأسلحة المصنوعة في إسرائيل، علماً بأن إسرائيل تشكل أحد أبرز مصادر التسليح لقوات الأمن الكولومبية.


وأوردت وزارة التجارة والصناعة الكولومبية مرسومًا يفيد بأن وقف تصدير الفحم سيبدأ العمل به "حتى الاحترام التام للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في إطار عملية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

 

وأوضحت الحكومة الكولومبية أن الإجراء سينفذ بعد خمسة أيام من نشره في الجريدة الرسمية، ولن يشمل السلع التي سبق أن حصلت على إذن بتصديرها.

 

وقالت الحكومة إنه بين كانون الأول وآب 2023، صدرت كولومبيا بضائع بقيمة 375 مليون دولار إلى إسرائيل، و"جزء كبير" من هذا المبلغ عائدات من الفحم. وانتخب غوستافو بيترو في عام 2022، وهو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، وانتقد مرارًا الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة.






 




 

 


 

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