الثلاثاء 09-07-2024
الوكيل الاخباري
 

مبارك الترقية للدكتورة هزار الحمود

موجودة في بعض المشروبات الغازية.. أمريكا تمنع استخدام هذه المادة لأضرارها المحتملة

طلعت شناعة يكتب ... ( مهرجااانات) جرش

المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى

ارامكو السعودية: طرح سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار

الامن العام : العثور على جثة مواطن مصاب بعيار ناري داخل منزله

محكمة تكشف أسباب الزيادة الكبيرة بحالات الطلاق في العراق

841 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

وزير الصحة : لهذا السبب تم إلغاء لائحة تعرفة الأجور الطبية

بلدية اربد تنذر 157 منشأة وتخالف 40 خلال شهر حزيران الماضي

الثلاثاء، 09-07-2024 10:08 ص

كيف قرأ الدويري الإعلان عن 4 أحداث أمنية "صعبة" بتل الهوى ؟

الدويري


الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن المعركة محتدمة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، والقتال هناك لا يقل ضراوة عما يجري في شرقي المدينة، في إشارة إلى حي الشجاعية.

اضافة اعلان


وقلل الدويري -خلال تحليله المشهد العسكري في غزة- مما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية عن نقل 3 جنود مصابين في معارك غزة، بعد وقت قصير من إعلانها عن 4 أحداث أمنية "صعبة" تعرض لها الجيش بمنطقة تل الهوى.


ويؤمن الخبير العسكري أن هذه الأحداث الصعبة أسفرت عن مقتل جنود، مستندا إلى البيانات الأولية التي أعلنتها كتائب القسام وسرايا القدس، الجناحان العسكريان لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.


وأشار إلى أن هذه البيانات ستكون متبوعة بفيديوهات تؤكد مصداقية فصائل المقاومة، لافتا إلى أن إسرائيل تضطر للإعلان عن خسائرها البشرية عندما يكون هناك كمائن ناجحة أو عمليات قتالية ناجعة، حيث تستبق فيديوهات القسام وتعلن عن القتلى والإصابات.


وبناء على ذلك، رجح الدويري وجود كم من الإصابات يتراوح بين 6 إلى 8 بالمعدل العام وبعضها بليغة، إضافة إلى قتلى في الأحداث الأمنية الصعبة، مستبعدا أن تكون حصيلتها 3 إصابات فقط مثلما ادعت وسائل إعلام إسرائيلية.


وأشار إلى أنه لا يأخذ التصريحات الإسرائيلية على محمل الجد ببعدها العسكري، مستحضرا التصريحات التي ادعت مرارا وتكرارا تفكيك كتائب القسام شمالي القطاع، قبل أن يؤكد بأنه يقيم المقاومة من خلال أدائها الميداني.


واستدل الدويري -أيضا- بتصريحات أبو عبيدة الناطق باسم القسام في آخر كلمة بثتها الجزيرة- وقال فيها إن كتائب القسام أعادت ترميم كتائبها الـ24 في مختلف مناطق قطاع غزة، كما عززت قدراتها الدفاعية، مؤكدا أن قدرات الكتائب البشرية بخير كبير.


وبذلك، أعادت كتائب القسام تأهيل كتائبها الـ24 ماديا وبشريا بكفاءة قتالية تقدر بـ80% مما كان الوضع عليه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفق الدويري.

ونبه الخبير العسكري إلى أن تل الهوى شهدت عمليات توغل كثيرة لكونها على حافة محور نتساريم الشمالية، لكن استدرك بالقول إن قائد كتيبتها لديه معلومات كثيرة عن الاحتلال خاصة قراءة استشرافية للمرحلة الثالثة من الحرب.


وخلص إلى أن المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام تستطيع معرفة نوايا جيش الاحتلال وبنك أهدافه المستقبلية من خلال رصد الاتصالات ومتابعة التحركات الأرضية وكثافة القصف الناري، وبذلك تحدد اتجاه العمل الإسرائيلي المستقبلي والتحضير له قبل أن يبدأ.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
199944

قصف عنيف على الشجاعية

22

المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى

اعتقال2.jpg-c2d91f8a-bc9a-4e34-9b5b-99cd11f77711

قوات الاحتلال تقتحم مناطق بالخليل ورام الله

طط

كتيبة طولكرم تستهدف قوات الاحتلال

0

الأونروا: 300 ألف من طلابنا بغزة ظلوا خارج المدارس 9 أشهر

لبيد-730x438

لبيد: نتنياهو فقد السيطرة على الحرب

أخبار متعلقة
463431_6_1719682138

سرايا القدس تفجر آليتين إسرائيليتين بتل الهوى

الدويري

الدويري: نتنياهو غاص في رمال رفح

القسام تفجر

القسام: استهدفنا دبابة إسرائيلية في الشجاعية

عمليات-القسام-1

الدويري يعلق على إعلان القسام اسم مجند إسرائيلي وقتله قنصا

الدويري

الدويري: لهذه الأسباب تصر المقاومة على انسحاب الاحتلال من نتساريم ورفح

الدويري

الدويري يتوقع هجوما انتقاميا عنيفا للاحتلال على مخيم الشابورة في رفح