السبت 18-06-2022
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لأول مرة.. نشر صورة الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة - صورة

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السبت، 18-06-2022 10:04 ص

لأول مرة.. نشر صورة الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة - صورة

شيرين


الوكيل الإخباري - نشرت شبكة الجزيرة صورة للرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة شيرين أبو عاقلة، وقال تحقيق أجرته الشبكة إن الرصاصة انطلقت من بندقية من طراز "إم4" (M4)، بينما قالت الخارجية الأميركية إن الاحتلال قادر على استكمال التحقيق، مشددة على ضرورة المساءلة.

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وأشار التحقيق إلى أن الرصاصة كانت من عيار 5.56 ملم التي تستخدمها قوات الاحتلال، موضحا أن تشوها أصاب الرصاصة بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها.


وأظهر التحقيق إعادة محاكاة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد لمعرفة المزيد عن نوع الرصاصة المستخدمة، وعيارها الناري، ونوع البنادق المحتمل استخدامها لإطلاق هذا النوع من الرصاص.


واستند تحليل الجزيرة إلى آراء خبراء عسكريين، ويوضح أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين من النوع الخارق للدروع.


من جهته، أكد مدير مكتب فلسطين والاحتلال في هيومن رايتس ووتش للجزيرة أن كل الأدلة تشير إلى أن الطلقة صدرت من جندي محتل.

 


 

الجزيرة


 




 

 


 

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