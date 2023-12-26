الثلاثاء 26-12-2023
الوكيل الاخباري
 

مصر تعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتفعيل خط التجارة العربي الذي يمر عبر الأردن والعراق

"لا تصدقوا الجيش الإسرائيلي" .. جنرال لدى الاحتلال يؤكد أنه لا حل لأنفاق حماس

الضريبة تعلن دوام مديرياتها السبت وتمديد دوامها الأحد لتسديد الأرصدة

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

التربية تنهي استعداداتها لعقد تكميلية التوجيهي وأول جلساتها الخميس القادم

استشهاد فتى واصابة اثنين آخرين في مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

جيش الاحتلال يقر بمقتل جنديين بقصف "خاطئ"

طيران الاحتلال يستهدف 100 موقع جنوب قطاع غزة

التعليم العالي: انتهاء موعد تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض غداً

الأونروا لـ الوكيل: نحو 100 شاحنة مساعدات تدخل يوميا إلى غزة ولكن بوتيرة "بطيئة"

عاجل

الاحتلال يقصف مقر الهلال الأحمر في خان يونس

الثلاثاء، 26-12-2023 11:56 ص

"لا تصدقوا الجيش الإسرائيلي" .. جنرال لدى الاحتلال يؤكد أنه لا حل لأنفاق حماس

0


الوكيل الاخباري - "بناءً على المعلومات التي تلقيتها من الجنود والضباط الذين يقاتلون في قطاع غزة منذ بدء الحرب، توصلت إلى الاستنتاج التالي: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمحللون العسكريون في القنوات التلفزيونية يقدمون صورة زائفة عن آلاف القتلى من حماس وعن قتالنا مع قواتهم وجها لوجه." وفق الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك.

اضافة اعلان


بهذه التوطئة بدأ الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك تحليلا أوضح فيه أن عدد من قتلوا من قوات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أقل بكثير مما يروج له، وأن أغلب من قتلوا من الجنود والضباط الإسرائيليين سقطوا نتيجة لقنابل حماس وصواريخها المضادة للدبابات.


وأعرب عن اعتقاده بأن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك حاليا وسيلة ناجعة وسريعة للقضاء على أعضاء حماس الذين يختبئ معظمهم في الانفاق ولا يخرجون من فتحاتها إلا لزرع القنابل ونصب الأفخاخ المتفجرة وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات على مركباتنا المدرعة، ثم يختفون مرة أخرى داخل الأنفاق، على حد تعبيره.


ومن الواضح، وفقا لبريك، أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وكبار مسؤولي الدفاع يريدون تصوير الحرب على أنها "نصر عظيم" وذلك قبل أن ينقشع غبار المعركة وتتضح الصورة الحقيقية.


ولتحقيق هذه الغاية، يقومون بإحضار مراسلين من القنوات التلفزيونية الرئيسية إلى غزة لعرض "صور النصر"، لتصبح هذه الحرب هي الأكثر تصويرا التي شنتها إسرائيل على الإطلاق، وربما أي حرب شنت حتى في العالم أجمع، وفقا للجنرال المتقاعد.


لكن مثل هذا التبجح بعرض صور النصر، يقول بريك في تحليله بصحيفة هآرتس، "حتى قبل أن نقترب من تحقيق أهدافنا قد يكون مدمرا للغاية.. وكان الأفضل أن نظل أكثر تواضعا".


ويضيف أن هذا يذكره بما كان المسؤولون الإسرائيليون من جنرالات متقاعدين وغيرهم، يكررونه قبيل عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن جيشهم هو الأقوى بالشرق الأوسط وأن أعداء إسرائيل قد تم ردعهم.
"ولسوء الحظ، فإن هؤلاء المراسلين والمحللين والجنرالات المتقاعدين أنفسهم يواصلون تزوير صور من هذا النوع، وكأنهم لم يتعلموا شيئا"، وفقا للكاتب.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اقصى 6

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

الفوار.jpg-0c58eb7d-44db-4883-b4f1-bd633c761702

استشهاد فتى واصابة اثنين آخرين في مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

7VBxcLRgTf7XpSDJAiBnJiwGl1pFZsEW3xDmckB3

الاحتلال يقصف مقر الهلال الأحمر في خان يونس

297958_36_1609243076

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من الخليل

_Moeyaz4

جيش الاحتلال يقر بمقتل جنديين بقصف "خاطئ"

تتت

طيران الاحتلال يستهدف 100 موقع جنوب قطاع غزة

أخبار متعلقة
ر

صفارات الإنذار تدوي جنوب غلاف غزة

٣

فيديو - شهداء بغارات إسرائيلية مكثفة على غزة

و

الإعلام الحكومي بغزة: معبر رفح يعمل السبت بشكل طبيعي

٧

الإعلام الحكومي بغزة يدعو لإقامة مستشفيات ميدانية

9

فيديو - مشاهد كارثية لم تراها من قبل لمجمع الشفاء الطبي

002

قبل بدء العمليات العسكرية جنوبي غزة.. طلب أميركي من الاحتلال