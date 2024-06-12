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الأربعاء، 12-06-2024 11:41 ص

لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة

نننننننن


الوكيل الاخباري - قالت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة إن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة "مثل الإبادة"، واحتجت تل أبيب على ذلك واتهمت اللجنة بالانحياز.

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وذكرت اللجنة في عرض سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل أنه "تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية، مثل الإبادة والاضطهاد، بالإضافة الى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية".


واستخلصت لجنة التحقيق تلك النتائج من تقريرين متزامنين، أحدهما ركز على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والآخر ركز على العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 8 أشهر.
واتهمت لجنة التحقيق 7 "مجموعات فلسطينية مسلحة" بارتكاب "جرائم حرب" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وقالت رئيسة لجنة التحقيق نافي بيلاي إنه "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم".


 




 

 


 

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