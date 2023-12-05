للمرة الرابعة ينعزل عن العالم .. انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات في قطاع غزة

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت عن عموم غزة للمرة الرابعة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال على القطاع.

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وذكرت الشركة -في بيان أمس الاثنين- أن الانقطاع الكامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة حدث بسبب تعرض المسارات الرئيسية، التي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.



وخلال وقت سابق أمس الاثنين، تعرضت خدمات الاتصالات للانقطاع عن مدينة غزة وشمال القطاع بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، الذي أثر على مسارات الخطوط الرئيسية، قبل الإعلان لاحقا عن انقطاع الخدمة عن كامل القطاع.



ودعت شركة الاتصالات الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الحفاظ على وصول خدمات الاتصالات والإنترنت للمواطنين والمؤسسات الطبية وطواقم الصحفيين.

كما دعت الهيئات والاتحادات الدولية إلى الاستجابة للتحذيرات التي أطلقت سابقا لضمان استمرار الخدمات، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية واشتداد قصف الاحتلال للقطاع.



وهذه هي المرة الرابعة التي يتعرض فيها قطاع غزة لانقطاع خدمات الاتصالات بالكامل، خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ شهرين.



ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر مصر لتفعيل خدمة التجوال، وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة.



وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، التي أُنجزت بوساطة قطرية بدعم مصري أميركي، والتي استمرت 7 أيام، تم خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.



ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفا و899 شهيدا، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

