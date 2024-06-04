لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل حصار أريحا

الوكيل الإخباري- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فرض إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة أريحا، وإغلاق جميع مداخلها لليوم الثاني.

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وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال تواصل إقامة حواجزها العسكرية عند مداخل أريحا الرئيسية، ومنها المدخل الجنوبي "شارع القدس" ببوابة حديدية، وإغلاق المدخلين الشماليين للمدينة "المعرجات" و"الهيئة"، وتفتيش المركبات بشكل عشوائي عند المدخل الشرقي قرب استراحة معبر الكرامة شرق أريحا.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تلاحق المركبات في الطرق الترابية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة مناطق في مدينة أريحا، وأغلقت طرقًا ترابية، وقامت بإرجاع عدد من المركبات، ومنعتها من الخروج من المدينة.