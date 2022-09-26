الإثنين 26-09-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع في الأردن 3.6%

توسيع نطاق البحث عن شاب فُقد عند سد وادي العرب

اطلاق تقرير ظروف عمل جامعي النفايات غير الرسميين

التعليم العالي: تدريس تخصص طب الأسنان لأول مرة في جامعة خاصة العام القادم

لليوم الثاني: 30 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

أردوغان يخطط لإجراء مفاوضات مع بوتين وزيلينسكي

الدفاع المدني: التعامل مع 1351 حالة اسعافية في 24 ساعة

طلبة توجيهي يشتكون من قرار التربية بتحويلهم إلى الفترة المسائية

ولي العهد : سلمى الحبيبة كل عام وأنت بألف خير

حجز 4500 عبوة منتج شوكولاتة مقلد لعلامة تجارية مشهورة

الإثنين، 26-09-2022 12:49 م

لليوم الثاني: 30 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

bb40a9f70915ea4db073064fa00ef582


الوكيل الإخباري- يواصل 30 أسيراً في سجون الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وذكر نادي الأسير، أن 28 أسيراً من المضربين معتقلون في سجن "عوفر"، وتم تجميعهم في 4 غرف بأحد الأقسام، فيما أن هناك أسيرا مضربا في سجن النقب، وآخر في سجن "هداريم".

وكان المعتقلون الإداريون، قد وجهوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".

وأعرب الأسرى المضربون في بيان تلاه رئيس نادي الأسير قدورة فارس يوم أمس الأحد، عن أملهم في أن تتدحرج خطوة الإضراب عن الطعام بانضمام كافة المعتقلين الإداريين لها، لتشكل حلقة في سلسلة النضال لإنهاء هذه الجريمة.

اضافة اعلان

 

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
222

فلسطين تدين اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى

جثة 2

فلسطين .. العثور على جثة شاب ومباشرة التحقيقات

ظ

قوات الاحتلال تقتحم الأقصى

420211765527770

الاحتلال يستدعي أسيرا محررا ويبعد شابين عن القدس

1561971533-4616-12

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير جريح من مخيم جنين للمرة الثالثة

AA-20220530-28022203-28022201-GZ_WQF_LLMTLB_BMHSB_SRYYL_L_NTHKTH_BHQ_LSHFYYN

غزة: دعوات لوقف استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين

أخبار متعلقة
download

هيئة الأسرى: تمديد توقيف 3 أسيرات لستة أيام

واحد-من-المخططات-التي-صادق-الاحتلال-عليها-1.jpg_04fb4468-004f-473b-8421-d917080cfed2-1

الاحتلال يقرر بناء 1250 وحدة استيطانية في بيت جالا

ئئئ

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين جنوب نابلس

8f44854b6a5bc9d29d594d4395a9fa30

الاحتلال يحول اسيرا مقدسيا للاعتقال الاداري

1013678274_446_0_4563_3088_1920x0_80_0_0_c832be5bb1533041e4de0d1076ad3fa5

ألف أسير فلسطيني يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام الخميس

06122222613326636438753255458312

قوات الاحتلال تحتجز جرارا زراعيا جنوب شرق طوباس