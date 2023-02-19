الأحد 19-02-2023
الوكيل الاخباري

اصابة عدد من الأشخاص بالتسمم في البادية الشمالية

موسكو تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق

الصفدي يلتقي وفدا من البرلمان الألماني خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

فتح باب التسجيل لامتحان الثانوية الدورة الصيفية / 2023 بداية الشهر القادم

بيانات الدخل والإنفاق الامريكية تقلق الأسواق قبيل قرار الفيدرالي

انضمام منشآت صحية جديدة لخدمة توصيل الأدوية الشهرية

مهيدات: تسعير مستلزمات كهرباء ومنظمات القلب لتخفيض العبء المالي على المرضى

هذا راتب الرجل الذي يحرك كل أسواق العالم بكلمة

سوريا تصدر بيانا عقب الغارات الإسرائيلية

لجنة العمل النيابية تُلغي مُقترح يخفض اشتراكات الضمان للشباب

الأحد، 19-02-2023 02:37 م

لليوم السادس .. الأسرى الفلسطينيين يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

Yf7Nf


الوكيل الإخباري- يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي، خطوات "العصيان" الجماعي ضد إدارة السجون، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في اتصال هاتفي مع "وفــــا"، إن الحركة الأسيرة قررت اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب في مختلف السجون.


وكانت إدارة سجون الاحتلال قد فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في عدد من المعتقلات، ردا على خطوات "العصيان" التي نفّذوها رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات المتطرف بن غفير.


وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ خطوات "العصيان" ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم.


يُشار إلى أنّ لجنة الطوارئ العليا للأسرى، قد قالت في بيان سابق، "من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد".


ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.

 

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كوفي

الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال في القدس

ط

مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك المراعي غرب أريحا

اقصى 4

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

احتلال 10

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قلقيلية

غ

مستوطنون يهاجمون مسجدا في البلدة القديمة من الخليل

أخبار متعلقة
4

الأسرى في السجون الإسرائيلية ينفذون "خطة عصيان" اعتبارا من الثلاثاء

GvzHR

الأسير جلال الفقيه من نابلس يدخل عامه العشرين في سجون الاحتلال

429591298630788296160

الأسير غالب بهلول من نابلس يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

قوات-القمع-الإسرائيلية-1615705473

قوات القمع تقتحم قسم الأسيرات في سجن "الدامون" وتغلقه لأسبوع

1587728410-1107-4

الأسير محمد غوادرة من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

bposts20190809171849

الأسير بكر أبو عبيد يدخل عامه الـ21 في الأسر