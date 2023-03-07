لليوم الـ22 ..الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم النضالية "العصيان"، لليوم الـ22 على التوالي، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير".

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وتتمثل خطوات، اليوم الثلاثاء، في ارتداء ملابس السجن "الشاباص"، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى للمواجهة الجماعية، وإغلاق الأقسام، وعقد جلسات تعبئة أثناء "الفورة"، وذلك الساعة الواحدة ظهراً.



كما سينفذ الأسرى خطوة "الإرباك الليلي"، والمتمثلة بالطرق على الأبواب والتكبير عند الساعة التاسعة مساءً، إضافة إلى الخروج إلى الزنازين من الأقسام الثلاثة المعاقبة في سجن نفحة مع إخراج الشنط.



ودعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، يوم أمس الإثنين، إلى المشاركة الواسعة في الوقفات الداعمة لنضال الأسرى اليوم، لمواجهة عدوان الاحتلال ضدهم وقرارات المتطرف إيتمار بن غفير.

وفا



