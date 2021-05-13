الخميس 13-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الشعب الأردني يواصل دعمه لنضال الفلسطينيين

لماذا يقوم الإحتلال بقصف الأبراج السكنية تحديدا ؟

قرار تقليص ساعات حظر التجول الليلي يدخل حيز التنفيذ اليوم

غزة تحت القصف ،، اشتباك إعلامي مع رواية الاحتلال عبر مواقع التواصل

القطاع الطبي في غزة ،، بين إجرام الاحتلال وقسوة الجائحة

قوات الاحتلال تتجهز لاقتحام حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

عباس : نريد مستقبلا بلا احتلال ولا استيطان ولا مستوطنين

ولي العهد : يأتي العيد ودعاؤنا موصول بأن يحفظ الله بيت المقدس أرض الرباط

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينيين وأهلنا في القدس الشريف

العقبة: قرار تقليص ساعات الحظر أعاد الامل الى القطاع السياحي

الخميس، 13-05-2021 01:07 ص

لماذا يقوم الإحتلال بقصف الأبراج السكنية تحديدا ؟

935426231


الوكيل الإخباري - أنس عشا - قُصف برج الشروق ، دُمر برج هنادي، تم تسوية برج الجوهرة بالأرض، مصطلحات سمعناها كثيرا منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ورغم تهديدات فصائل المقاومة وإمطارها لتل أبيب وبقية المدن المحتلة بالصواريخ بعد كل قصف للأبراج، إلا أن العدو يرفض التوقف عن تدمير الأبراج السكنية والمنشآت الإقتصادية ، ولكن لماذا !!

اضافة اعلان
 

 

الأمر يعود لقضية حي الشيخ جراح في القدس، فالمقاومة هبت لمنع تهجير مئات العائلات من العاصمة الفلسطينية، ولذلك فإن حكومة نتنياهو تتخذ خطوة "عقابية" على المقاومة مفادها بأننا سنشرد مئات العائلات الغزية، ولذلك أيضا لا يقوم الإحتلال بقصف العائلات وينذرهم بإخلاء المبنى قبل نسفه ،،،  ببساطة الهدف تشريدهم بينما تكون الجرائم الدموية في المناطق الشعبية أكثر بحجة أن المقاومة أطلقت الصواريخ من هناك، وهي حجة لا يمكن إلصاقها بالأبراج أبدا .

 

 

 

وكذلك فإن الاحتلال يعتبر تشريد العائلات وتدمير المنشآت التجارية سلاح إقتصادي لتجييش الشعب ضد المقاومة، فالقطاع يعاني بالأصل من أزمة إقتصادية قاتلة بسبب الحصار المفروض عليه منذ سنوات، وتفاقم الأزمة قد يفقد المقاومة حاضنتها الشعبية من وجهة نظر الكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي يدفع جيش الإحتلال لتحمل الرد العنيف للمقاومة في كل مرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d1ed5fe1928c2d0a2bd61b39b65c2c04

ام الفحم تشتعل وجنود الاحتلال يستغيثون ويطلبون المساعدة

20210512_1620813155-414

الاحتلال يقرر تحويل الرحلات الجوية القادمة الى مطار بن غوريون

42d4970b-6e95-4e04-8963-76ae12afea85

انفجار عنيف يهز وسط مدينة تل ابيب المحتلة

60833ab442360416b77ad647

صافرات الانذار تنطلق في مدينة حيفا المحتلة للمرة الاولى

thumb

كتائب القسام : ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة

iran-saroukh-syria

حماس تعلن عن استهداف تل ابيب المحتلة من جديد

أخبار متعلقة
8201927232543434581841

مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بقذيفة مضادة للدروع في غلاف غزة

609b6b994c59b75a3d662315

القصف يطال مقرات حكومية في غزة

aa60ea79-f287-4f77-a829-fd72ffe297d6

الاحتلال يصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص ويقصف مواقع شرق غزة

f19ea794-03c2-4c32-adf4-63870bfcf7f8

الاحتلال يقمع عشرات الفلسطينيين في القدس

1038566

قوات الاحتلال تقمع المصلين قرب باب العامود

1

إصابتان في تجدد لقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة