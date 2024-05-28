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الثلاثاء، 28-05-2024 11:46 ص

لواء إسرائيلي جديد يقاتل في رفح

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الوكيل الاخباري - دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بلواء جديد لينضم إلى 5 أخرى متوغلة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في خطوة تعد أنها توسيع للعملية العسكرية الجارية.

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي دخل لواء بيسلماخ إلى رفح الاثنين، وهو اللواء السادس الذي يقاتل هناك (دون ذكر أسماء بقية الألوية).


واعتبرت إذاعة الجيش هذا الأمر بمثابة توسيع للعملية العسكرية التي بدأها الجيش في رفح منذ 6 مايو/أيار الجاري.


ولواء بيسلماخ الذي يعرف بمدرسة الجيش الإسرائيلي لمهن سلاح المشاة وقادة الفرق في زمن الحرب تأسس في 1974، وسبق لجنوده المشاركة بالقتال في خان يونس (جنوب) ومواقع أخرى في قطاع غزة.


 




 

 


 

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