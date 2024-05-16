لواء كوماندوز إسرائيلي إضافي يتوجه إلى رفح

الوكيل الاخباري - قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل لواء كوماندوز إضافيا إلى رفح جنوب قطاع غزة، مع استعداده لتوسيع عملياته في المدينة.

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وبحسب الموقع، "تم نشر لواء الكوماندوز التابع للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الليل، لينضم إلى الفرقة 162 التي تعمل في الجزء الشرقي من المدينة منذ وقت سابق من هذا الشهر".



وأضاف: "تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي من المتوقع أن توافق فيه الحكومة الإسرائيلية على توسيع الهجوم هناك".



وقبل أيام، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مصادقة كابينت الحرب الإسرائيلي على توسيع العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مع الإبقاء على وصفها "محدودة" تجنبا لأي صدام مع الإدارة الأمريكية.