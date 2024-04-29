مؤسسات حقوقية فلسطينية: الاحتلال يكثف قصف المنازل على رؤوس ساكنيها في رفح

الوكيل الاخباري -قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية أنه مع استمرار التهديد الإسرائيلي بشن هجوم بري عسكري واسع على رفح، جنوب قطاع غزة، كثّفت قوات الاحتلال من غاراتها الجوية على المدينة المكتظة بمئات آلاف النازحين، بما فيها قصف منازل على رؤوس ساكنيها دون إنذار مسبق.

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وقالت المؤسسات في بيان اليوم الاثنين، إن تكثيف الغارات الإسرائيلية على المنازل السكنية يأتي بالتزامن مع اشتداد وتيرة القصف المدفعي الذي يستهدف المنطقة الشرقية من رفح فيما يبدو جزء من عملية الترهيب بالقتل والتدمير العشوائي ضد المدنيين والمدنيات، لدفعهم على النزوح القسري مجددًا من المدينة التي تؤوي ما لا يقل عن 1.3 مليون نازح ومقيم.

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