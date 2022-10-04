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الثلاثاء، 04-10-2022 10:42 ص

مئات المتطرفين اليهود يقتحمون الأقصى

احتلال 7


الوكيل الإخباري - اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان أن نحو ثلاثمئة مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته وساحاته.


كما استمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم، عشية ما يسمى "عيد الغفران" وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال والتضييق على المصلين والمرابطين في الأقصى بسحب بطاقاتهم الشخصية وإخراج بعضهم قسراً من المسجد الأقصى واعتقال عدد منهم.


وأوضحت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين نفخوا بالبوق بين قبور المسلمين في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى.


وكان آلاف المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى الليلة الماضية.

 

بترا


 




 

 


 

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