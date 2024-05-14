مئات المستعمرين يقتحمون الأقصى ويرفعون علم الاحتلال في باحاته

الوكيل الإخباري- اقتحم مئات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات لاقتحام جماعي، إحياء لذكرى احتلال فلسطين.

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وأفاد مراسل "وفا" بأن هؤلاء المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا علم الاحتلال عند قبة الصخرة.



وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.



وكانت منظمات جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة، دعت منذ أيام لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال في باحاته.



يذكر أن نحو 7500 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، خلال شهر نيسان الماضي.









أول عملية رفع لعلم الاحتلال مع النشيد الوطني (هاتيكفا) داخل



وتعليق علم الاحتلال على باب المغاربة بالمسجد الأقصى المبارك، والمستوطنون ينتظرون خارج الباب للدخول بأعلامهم. متابعة..أول عملية رفع لعلم الاحتلال مع النشيد الوطني (هاتيكفا) داخل #المسجد_الأقصى المبارك بإشراف شرطة الاحتلال التي تقول للمستوطنين (عيد سعيد)..!وتعليق علم الاحتلال على باب المغاربة بالمسجد الأقصى المبارك، والمستوطنون ينتظرون خارج الباب للدخول بأعلامهم. pic.twitter.com/NheJ4OTpjC May 14, 2024