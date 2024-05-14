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الثلاثاء، 14-05-2024 10:17 ص

مئات المستعمرين يقتحمون الأقصى ويرفعون علم الاحتلال في باحاته

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الوكيل الإخباري- اقتحم مئات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات لاقتحام جماعي، إحياء لذكرى احتلال فلسطين.

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وأفاد مراسل "وفا" بأن هؤلاء المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا علم الاحتلال عند قبة الصخرة.


وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.


وكانت منظمات جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة، دعت منذ أيام لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال في باحاته.


يذكر أن نحو 7500 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، خلال شهر نيسان الماضي.




 




 

 


 

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