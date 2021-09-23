مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الاقصى

الوكيل الاخباري- اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقال شهود عيان في رام الله، إن مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعات كبيرة ومتتالية، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في ساحاته، وقدموا شروحات عن الهيكل المزعوم.



وأضاف الشهود أن الاقتحامات تمت بحماية وحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.



وتأتي هذه الاقتحامات الكبيرة للمستوطنين قبيل ذروة "عيد العرش اليهودي" الذي يصادف اليوم الخميس وينتهي مساء غد الجمعة.

المصدر: بترا