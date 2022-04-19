الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

الضمان يوضح حول زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً

زهاء 100 ألف مواطن حضروا فعاليات إربد الرمضانية

أسعار الذهب محلياً

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال آذار الماضي

هيئة الاتصالات تدعو للتعاقد مع شركات خدمات التوصيل المرخصة

البطوش: 12400 شخص سجلوا للحج حتى الآن

تحذير هام لكل مالك مركبة في الأردن

رسالة هامة من الغذاء والدواء لمرضى السكري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

خطة مرورية في الأسواق قبيل عيد الفطر

الثلاثاء، 19-04-2022 09:40 ص

مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي

201811041250505050


الوكيل الإخباري-اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية داخله وفي باحاته.

وأفاد مراسل وفا، بأن مئات المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي، وأدوا طقوسا تلمودية؛ بحجة الاحتفال بـ"عيد الفصح" اليهودي.

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين الفلسطينيين ووصولهم إليه.

يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أمس الأول الحرم الإبراهيمي الساعة العاشرة ليلا أمام المصلين المسلمين، ومنعت دخولهم إليه، ويمتد الإغلاق حتى فجر غد الأربعاء، بزعم تأمين احتفالات المستوطنين بعيدهم.

اضافة اعلان

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
czo1NzoiaHR0cHM6Ly9pbWFnZXMuYWx3YXRhbnZvaWNlLmNvbS9uZXdzL2xhcmdlLzk5OTkxNDg2NDEuanBnIjs=

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بلدة صانور جنوب جنين

1_qwaJWvx

مئات المستوطنين يواصلون اقتحام الأقصى وسط حماية مشددة من الاحتلال

gZlkY

الاحتلال يغلق كافة مداخل برقة شمال غرب نابلس

ط

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من بيت لحم

صصصص

مصدر بالمقاومة: القسام يستخدم صاروخ "ستريلا" لأول مرة في فلسطين

ج

تشييع جثمان الشهيدة الطالبة حنان خضور في جنين

أخبار متعلقة
51905106-1da3-4d02-a0a7-b3a285beea3b

69 مستوطنا يقتحمون "الأقصى"

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

EOffF

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

5Uzt1ApYcoyphOGZVbbHt8TAoXzqX4Cqy6pAdfSn

81 مستوطنا يقتحمون الأقصى

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"