مئات المستوطنين يواصلون اقتحام الأقصى وسط حماية مشددة من الاحتلال

الوكيل الإخباري-يواصل مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت صوب المعتكفين في المصلى القبلي.

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وأفادت مراسلتنا، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي حاولت إفراغ باحات المسجد من المصلين، واعتلت أسطح المصلى القبلي، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المعتكفين الذين أصيب عددهم منه بالاختناق.

ومنذ اليوم الأول من "عيد الفصح" العبري الذي يصادف الخامس عشر من نيسان الجاري حتى الواحد والعشرين منه، يواصل المستوطنون اقتحام المسجد، وتدنيس ساحاته بطقوسهم التلمودية.



وأفاد حراس الأقصى بأنهم كشفوا أكثر من 15 محاولة لإدخال القرابين إلى المسجد، تلبية لدعوات أطلقتها "منظمات الهيكل"، التي أعلنت عن جوائز مالية لمن ينجح في إدخال القرابين، وتقديمها في ساحات الأقصى.



ومنعت قوات الاحتلال الشبان تحت سن الـ25 من دخول الأقصى، وأغلقت محيطه.

وفا