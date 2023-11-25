ماكرون يعلق على الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى حماس

الوكيل الإخباري-

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رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم امس الجمعة بإطلاق سراح اسرى ومحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة، مؤكدا لعائلات المحتجزين الفرنسيين "تصميمه" على تأمين إطلاق سراحهم.وقال ماكرون عبر منصة "إكس": "أرحب بالإفراج عن مجموعة أولى من الرهائن.. أفكر خصوصا في الرهائن الفرنسيين وعائلاتهم.. يمكنهم الاعتماد على تصميمنا".وأضاف "نعمل جنبا إلى جنب مع الوسطاء من أجل تأمين تحريرهم جميعا".وشددت الخارجية الفرنسية في بيان على أن باريس "تعمل للإفراج عن الرهائن الفرنسيين في إطار الاتفاق الذي يجري تنفيذه حاليا"، موضحة أن "الإفراج عن جميع مواطنينا أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا، ونعمل بلا كلل من أجل تأمينه".كما رحبت الخارجية "بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي مكنت من التوصل إلى هذا الاتفاق".