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السبت، 28-01-2023 11:07 ص

ما لا تعرفه عن الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس

خيؤي


الوكيل الإخباري - تصدر اسم منفذ عملية القدس الشهيد خيري علقم محركات البحث على مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية بعد تنفيذه عملية نوعية أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين بعضهم بجراح حرجة.

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وقالت وسائل إعلام عبرية إن الشهيد خيري علقم نفذ عمليته بمهارة عالية واستمر في إطلاق النار بدقة بالمناطق العليا للقتلى مدة 20 دقيقة، قبل انسحابه من المكان ليصطدم بمكان قريب بحاجز إسرائيلي ليشتبك معهم ويستشهد.
وأشارت إلى أن علقم، "ليست لديه أية سوابق أمنية لدى الأجهزة الإسرائيلية، وهو غير معروف لديها".


من هو خيري علقم؟
- الشهيد خيري علقم مواليد عام 2001 يبلغ من العمر 21 عامًا يسكن في بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة وهو من حملة الهوية الزرقاء.


- تلقى علقم دراسته حتى الثانوية في مدارس بلدة الطور، ثم عمل بعد تخرجه في مجال الكهرباء بالقدس المحتلة.


- سمي بهذا الاسم تيمنا بجده الشهيد خيري علقم، الذي طعنه أحد المستوطنين حتى الموت أثناء توجهه إلى عمله في البناء يوم 13 مايو/أيار 1998.
- مصادر ذكرت أن الشهيد علقم من أصدقاء الشهيد عدي التميمي من مخيم شعفاط بالقدس الذي نفذ قبل أشهر عمليتي إطلاق نار وقتل مجندة إسرائيلية وأصاب آخرين.


- عرف عن الشهيد علقم رباطه المستمر في المسجد الأقصى المبارك ودفاعه عنه في وجه الاقتحامات الإسرائيلية.

- استشهد خيري علقم بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2023 بعد تنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين؛ وذلك ردًا على مجزرة الاحتلال في مخيم جنين.

 

صفا


 




 

 


 

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