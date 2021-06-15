ما هي المناسبة التي يحتشد المستوطنون لإحيائها بالقدس بالأعلام .. ومن أين تنطلق وتنتهي؟؟

الوكيل الإخباري - تنطلق مسيرة الأعلام الإسرائيلية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء، ويقودها آلاف المستوطنين المتطرفين.

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وتأتي هذه المسيرة الاستفزازية سنوياً احتفالا باحتلال القدس الشرقية وما يصفونه بتوحيد شطريها في حرب 1967.

ومنعا للاصطدام، سيتم المرور من باب العمود حيث سيحتشد الفلسطينيون لصدهم ومنعهم من الوصول إلى الحي الإسلامي ومنه إلى حي المغاربة الذي يطلقون عليه الحي اليهودي فحائط البراق.

وستمر المسيرة بمحاذاة باب العمود إلى باب الخليل ومنه إلى حي النصارى فالمغاربة حتى حائط البراق حيث يكون الاحتفال الكبير.