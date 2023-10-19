ما هي "قوات الفجر" التي دخلت في الحرب على اسرائيل ؟

الوكيل الإخباري- في تطور هو الأول من نوعه أعلنت "قوات الفجر" الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت بالصواريخ مواقع إسرائيلية في الأراضي المحتلة يوم امس الاربعاء .

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وقالت "قوات الفجر" في بيان إنها قامت بتوجيه ضربات صاروخية "استهدفت مواقع العدو وحققت فيها إصابات مباشرة، وذلك ردا على العدوان الصهيوني الذي طال ويطال السكان في جنوب لبنان من مدنيين وصحفيين، فضلا عن قصف المنازل والمساجد وتدميرها".



قوات الفجر هي جماعة تشكلت من بعض الشباب المنتمين إلى الجماعة الإسلامية في لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي في حزيران/يونيو عام 1982 .



تحرّك الشباب الملتزم بخط الجماعة الإسلامي في لبنان، وقاموا بتنفيذ عمليات جهادية ضد القوات الاسرائيلية وعملائها، وأطلقوا على تنظيمهم اسم (قوّات الفجر).



وكانت نشأة هذه القوات بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان وكانت منطقة المواجهة في صيدا وبعد حملة اعتقالات طالت الجماعة الإسلامية من قبل إسرائيل طالت القيادات والعناصر التابعة للجماعة في صيدا انتقلت مجموعات من الجماعة إلى طرابلس وبيروت واستأجرت لهم بيوت والبعض منهم كان يتحرك لشن هجمات على طريق صيدا بيروت وكان التنسيق مع حزب الله الذي كان في أولى بداياته وفقاً لما نقلته وسائل اعلام عالمية .



