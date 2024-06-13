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الخميس، 13-06-2024 10:27 ص

متظاهرون رافضون للحرب على غزة يعتصمون بجامعة كاليفورنيا

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الوكيل الاخباري - قالت محطة (إيه بي. سي) الأميركية، إن متظاهرين رافضين للحرب على غزة يعتصمون بمبنى خدمات الطلاب بجامعة ولاية كاليفورنيا.

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وقد عاد آلاف من الموظفين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا الأميركية، كانوا قد أضربوا عن العمل احتجاجا على تعامل الإدارة مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، إلى أعمالهم يوم الاثنين بموجب أمر قضائي، لكن نقابتهم تعهدت بمزيد من الاحتجاجات.


ومنذ 17 أبريل/نيسان الماضي تشهد جامعات أميركا مواجهات بين الطلاب وأعضاء هيئات التدريس من جهة وشرطة مكافحة الشغب التي تقوم بإخلاء معسكرات الطلاب واعتقال الآلاف كما حدث في جامعات كولومبيا وإيموري ونيويورك وأوستن في تكساس وكلية مدينة نيويورك وكلية إيمرسون وغيرها.


 




 

 


 

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