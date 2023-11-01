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شهيدان جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جنين

الأربعاء، 01-11-2023 06:34 ص

متظاهرون يقطعون استجواب بلينكن بالكونغرس

ننننن


الوكيل الاخباري - بهتافات وكفوف مغطاة باللون الأحمر، قاطع محتجون أميركيون خطابًا لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أثناء جلسة استماع في الكونغرس، لمناقشة تقديم مساعدات لإسرائيل التي تواصل قصف غزة منذ 7 اكتوبر الفائت.

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وفور بدء بلينكن في الحديث، وقف أحد الحضور وشرع في الصراخ والهتاف أمام الموجودين في القاعة، حيث يمكن سماعه وهو يقول: "اتفاقية جنيف تحظر قصف المناطق المكتظة بالسكان"، مضيفاً "أوقفوا دعم الإبادة"، قبل أن يصرخ قائلًا: "أوقفوا إطلاق النار الآن.. أنقذوا أطفال غزة" وغيرها من العبارات الأخرى.


في تلك الأثناء، كان يمكن رؤية احتجاج عدد من الحضور في القاعة برفع أيديهم التي تم تلوينها باللون الأحمر أثناء اقتياد الرجل إلى خارج القاعة.


بعدها بفترة وجيزة، تظاهرت سيدة أخرى أثناء حديث بلينكن لتهتف وتقول: "الولايات المتحدة تدعم مذبحة وحشية"، ليعمد حراس الأمن إلى إخراجها وسط هتافها قائلة: "يطالب العالم بوقف لإطلاق النار، لا يريد الشعب الأميركي دعم هذه الحرب الوحشية، أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا تمويل هذه المذبحة الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعب غزة"، على حد تعبيرها.

 

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