مجددا .. غزة تحت القصف الغاشم

الوكيل الإخباري - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية الحربية، بثلاثة صواريخ، مساء الجمعة، مجمع أنصار غرب مدينة غزة، ما أدى إلى دمار في منازل الفلسطينيين المجاورة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

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وأفادت الوكالة بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف 16" قصفت بثلاثة صواريخ مجمع أنصار وحولت مبان داخله إلى ركام وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان من المكان، ولحقت أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة.



وزارة الصحة الفلسطينية، أشارت إلى 123 شهيداً من بينهم 31 طفلاً و20 سيدة و900 إصابة بجراح مختلفة، في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

ويتعرض القطاع لقصف من طائرات الاحتلال الحربية ومن دبابات على الشريط الحدودي شرق وشمال القطاع، ومن الزوارق الحربية قبالة بحر غزة، موقعاً شهداء وجرحى ودمار في البنايات السكنية والمؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية.



كما دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بنك الإنتاج قرب مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وتسويه بالأرض وتلحق أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات فلسطينيين.



وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية، عن استهداف موقع كرم أبو سالم العسكري بعدد من قذائف الهاون.



وأعلنت في بيان آخر، عن تنفيذ "عملية حمم الهاون التي دكت من خلالها الوحدة المدفعية مواقع وحشودات العدو (إسرائيل) العسكرية المتواجدة داخل تلك المواقع وعلى طول حدود قطاع غزة".



وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، إطلاق عدد من الصواريخ إلى مدن عسقلان وأسدود وبئر السبع المحتلة، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في هذه المدن.

الكتائب، استهدفت في وقت لاحق الجمعة، مصنعا للكيماويات في مستوطنة "نير عوز" بطائرة شهاب الانتحارية.

المصدر : وفا