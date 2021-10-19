مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة اليوم لمناقشة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء جلسة مفتوحة برئاسة كينيا لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة حشد العمل الدولي لمواجهة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

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وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم إن العمل بشأن لجنة الحوار الاستراتيجي لعودة فلسطين للاتحاد الافريقي ومنع الاحتلال الإسرائيلي من التغلغل في القارة الإفريقية مستمر من خلال سفراء دولة فلسطين بالخارج، والوزراء والمبعوثين الخاصين بها.

المصدر:وفا