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الأربعاء، 22-11-2023 08:31 ص

مجلس الأمن يناش قضية فلسطين اليوم

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الوكيل الإخباري - يناقش مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الشهرية اليوم الأربعاء، الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

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وسيستمع الأعضاء خلال الجلسة إلى إحاطات، يقدمها مسؤولون أمميون حول العدوان الإسرائيلي على غزة، والوضع الإنساني المتدهور فيها، بالإضافة إلى ما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية والاستيطان وعنف المستوطنين.


ومنذ السابع من الشهر الماضي، اجتمع المجلس نحو 10 جلسات، دعا خلال جلسة واحدة إلى “هٌدن إنسانية”، وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة المحاصرين.

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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

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الجهاد الإسلامي تضع شرطاً لتحرير الأسرى الإسرائيليين غير المدنيين

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وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

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