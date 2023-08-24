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الخميس، 24-08-2023 01:51 م

مجلس الإفتاء الفلسطيني يُحذر من تداعيات اقتحامات المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - حذر مجلس الإفتاء الفلسطيني الأعلى من تداعيات الاقتحامات والاعتداءات التي تنفذها عصابات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المجلس، إن المسجد الأقصى يمر حاليًا بواقع مؤلم وخطير، ليس لأن الاحتلال استطاع الوصول إلى مرحلة متقدمة في سيطرته عليه، بل لأن سلطات الاحتلال باتت تنفذ خطوات متلاحقة إيذانًا لتنفيذ بناء هيكلهم المزعوم.

ونبه إلى أن مسؤولين لدى سلطات الاحتلال يشاركون في هذه الاقتحامات التي لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم في الأقصى، لكن استمرار السكوت عنها سيأتي بكوارث جمة وصعبة.

جاء ذلك خلال عقد جلسته (220)، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الشيخ محمد حسين.

ودعا المجلس الطامعين والباحثين عن تاريخ مزور لهم إلى أن يصحوا من كوابيسهم، فالمسجد الأقصى وقف إسلامي للمسلمين في العالم أجمع، وسوف يدافعون عنه بما أوتوا من قوة.

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