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الأحد، 17-03-2024 10:56 ص

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث صلاحيات وفد التفاوض

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الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة وليد العمري إنه من المخطط أن يجتمع مساء اليوم مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث صلاحيات الوفد التفاوضي المتوقع أن يغادر إلى الدوحة صباح غد الاثنين برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع.

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وأشار مراسل الجزيرة إلى أن اجتماع اليوم كان من المخطط أن يتم أمس السبت، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تأجيله، مما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لعقد جلسة بديلة لبحث صفقة التبادل والموقف من مقترح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية.


 




 

 


 

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