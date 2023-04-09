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الأحد، 09-04-2023 08:55 ص

محافظة القدس: الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم ونحذر من محاولات الاحتلال تزوير الحقائق

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الوكيل الاخباري - قالت محافظة القدس، إن المسجد الاقصى المبارك بكل مساحاته وباطنه وسمائه حق خالص للمسلمين وحدهم، وإن كافة اجراءات الاحتلال في المسجد باطلة ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني المرابط والامتين العربية والاسلامية.

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وأضافت المحافظة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن جرائم الاحتلال المتتالية بانتهاك حرمة وقدسية المكان والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى لن تجدي نفعا ولن تستطيع فرض أمر واقع جديد، مهما كلف الأمر من تضحيات.


وأشارت إلى أن اتفاقية الوصاية على القدس والمقدسات هي المرجع والأساس بما فيها الحق الخالص لدائرة الاوقاف الاسلامية بادارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك.


وبينت أن دعوة وزارة خارجية دولة الاحتلال للأوقاف الاردنية لافراغ المسجد الأقصى المبارك من المعتكفين هي شكل جديد من أشكال الخداع والتضليل، الذي تمارسه حكومة الاحتلال، وتعديا على كل الاعراف والقوانين والحقوق التاريخية في المسجد الاقصى.


وأكدت الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية اقليميا ودوليا في إطار التنسيق الكامل لحماية القدس ومقدساتها، مشيدة بدور الأردن ملكا وحكومة بحماية القدس ومقدساتها ورفض هذا التدليس والخداع، مثمنة موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت تجاه القدس والمقدسات، وكافة الدول العربية والإسلامية التي اتخدت مواقف جدية وفعلية في مواجهة العدوان على الأقصى.

 

وفا


 




 

 


 

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