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الخميس، 10-12-2020 08:30 ص

لمدة 24 ساعة

محافظ سلفيت يقرر إغلاق مقر المحافظة بسبب كورونا

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عناصر من السلطة الفلسطينية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - قرر محافظ سلفيت في فلسطين، اللواء عبدالله كميل، اليوم الخميس، إغلاق مقر المحافظة أمام المواطنين لمدة 24 ساعة، وذلك بعد أن تبين وجود إصابتين لموظفين اثنين بفيروس كورونا فيها.

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وبين المحافظ في بيان، أن الإغلاق جاء لإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائي وجهات الإختصاص لحصر المخالطين، وإجراء الفحوصات اللازمة والتعقيم لمرافق المحافظة ومكاتب الموظفين.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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