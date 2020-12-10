محافظ سلفيت يقرر إغلاق مقر المحافظة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - قرر محافظ سلفيت في فلسطين، اللواء عبدالله كميل، اليوم الخميس، إغلاق مقر المحافظة أمام المواطنين لمدة 24 ساعة، وذلك بعد أن تبين وجود إصابتين لموظفين اثنين بفيروس كورونا فيها.

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وبين المحافظ في بيان، أن الإغلاق جاء لإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائي وجهات الإختصاص لحصر المخالطين، وإجراء الفحوصات اللازمة والتعقيم لمرافق المحافظة ومكاتب الموظفين.

المصدر : وفا الفلسطينية

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