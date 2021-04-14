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الأربعاء، 14-04-2021 03:31 م

محاكم الاحتلال تمدد اعتقال ثلاث أسيرات

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الوكيل الإخباري - أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بأن محكمة عوفر مددت اعتقال الشابة الأسيرة أناغيم عوض (21 عاما) وهي طالبة من الخليل.
كما مددت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية اعتقال الشابة شمس مشاقي من قرية ياصيد شمال نابلس، حتى الثلاثاء المقبل لاستكمال التحقيق، حيث تقبع في مركز تحقيق "الجلمة".

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ومددت سلطات الاحتلال اليوم أيضًا، اعتقال الأسيرة المحررة منى قعدان لمدة 9 أيام لاستكمال التحقيق بعد يومين على اعتقالها، علمًا أنها أسيرة سابقة، من عرابة جنوب جنين، وتقبع حاليًا في مركز تحقيق "الجلمة".


وبينت الهيئة ان الأسيرة قعدان اعتقلت خمس مرات سابقا، قضت خلالها ثمانية أعوام في سجون الاحتلال، وخاضت ظروفا اعتقالية قاسية، حيث خاضت الأسيرة معركة الإضراب عن الطعام أكثر من مرة وكان أشهرها اضرابها عام 1999 الذي تكلل بالحرية. وقعدان هي زوجة الأسير إبراهيم إغبارية المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات وعشرة أعوام، كما انها اخت الأسير طارق قعدان والمعتقل إداريا.

 

وفا


 




 

 


 

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