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الأربعاء، 15-09-2021 08:01 ص

محام فلسطيني : الأسير العارضة تعرض للتعذيب الشديد

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الوكيل الإخباري - قال محامي هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية خالد محاجنة، فجر الأربعاء، إنّ الأسير المعاد اعتقاله، محمد العارضة، مرّ برحلة تعذيب قاسية جدًا، حيث تمّ الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

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جاء حديث محاجنة، في تصريح صحفي ، بعد السماح له بمقابلة العارضة، في مركز تحقيق الجلمة الإسرائيلي (شمال).


وقال محاجنة إنّ “الأسير العارضة تم تعذيبه بقسوة ، حيث تمّ الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ورطم رأسه بالأرض”.


وأضاف “لم يتلق العارضة علاجًا حتى اللحظة، رغم أنه يعاني من جروح في كل أنحاء جسده”.


ونوّه محاجنة إلى أنّ الأسير العارضة لم ينم سوى ساعات قليلة، منذ إعادة اعتقاله.


وأكد أنّ “الأسير رفض كافة التهم الموجهة إليه، وهو يلتزم الصمت أثناء التحقيق معه، رغم كافة محاولات الضغط والتعذيب”.


والثلاثاء، أعلنت هيئة شؤون الأسرى، أن محاميها سوف يزورون اثنين من “الأسرى الأربعة”، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، من بين 6 نجحوا في الفرار من السجن.

 

ومنذ إعادة اعتقال “الأسرى الأربعة”، تمنع سلطات الاحتلال طواقم المحامين من زيارتهم، وهو ما شكل مصدر قلق للفلسطينيين على الوضع الصحي لهؤلاء الأسرى، وسط ترجيحات بتعرضهم لتحقيق شديد من قبل مخابرات الاحتلال.

 

المصدر : القدس العربي 

 

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