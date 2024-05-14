محتجون إسرائيليون يغلقون طريقا في الجليل الأعلى

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن محتجين أغلقوا طريقًا في الجليل الأعلى، احتجاجًا على انهيار الأمن وغياب خطة حكومية للشمال.

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ويقول معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب إن إسرائيل أخلت 43 مستوطنة قريبة من الحدود اللبنانية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



ويشير إلى أن عدد الذين ما زالوا نازحين عن منازلهم في هذه المستوطنات يبلغ 61 ألفًا و76 إسرائيليًا، بينما لم تحدد الحكومة موعدًا لعودتهم.





