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محتجون إسرائيليون يغلقون طريقا في الجليل الأعلى

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الثلاثاء، 14-05-2024 12:06 م

محتجون إسرائيليون يغلقون طريقا في الجليل الأعلى

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن محتجين أغلقوا طريقًا في الجليل الأعلى، احتجاجًا على انهيار الأمن وغياب خطة حكومية للشمال.

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ويقول معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب إن إسرائيل أخلت 43 مستوطنة قريبة من الحدود اللبنانية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


ويشير إلى أن عدد الذين ما زالوا نازحين عن منازلهم في هذه المستوطنات يبلغ 61 ألفًا و76 إسرائيليًا، بينما لم تحدد الحكومة موعدًا لعودتهم.




 




 

 


 

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