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الإثنين، 15-11-2021 02:43 م

محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية تهجير عائلة السلايمة من منزلها في الشيخ جراح

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الوكيل الإخباري-أجلت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الاثنين، البت في قضية تهجير عائلة السلايمة، ضمن 28 منزلا مهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة.

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وقال أحد أفراد العائلة لـ"وفا"، إن محكمة الاحتلال في القدس المحتلة أجلت البت بدعوى للمستوطنين تطالب بتهجير عائلة السلايمة من منزلها، حتى 18 أيار من العام القادم.


ويعود المنزل المستهدف للفلسطيني هاشم السلايمة، وهو أب لسبعة أبناء، وأحد أصحاب المنازل الصامدة في حي الشيخ جراح والمهددين بالتهجير القسري من الحي لصالح مستوطنين.


وكانت سبع عائلات في الحي الغربي من الشيخ جراح المسمى بـ "كبانية إم هارون"، قد تسلمت إخطارات بإخلاء منازلها.


وتفاجأت العائلات بتسليمها قرارات من شركة "فيلبين إينك" تطالبهم بإخلاء منازلهم في حي الشيخ جراح، بزعم أنها المالكة للعقارات.

 

وفا

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