محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير أحمد مناصرة

الوكيل الإخباري- رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة، الإفراج المبكر عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عاما).



وأفاد المحامي خالد زبارقة، بأن "لجنة الإفراج المبكر" رفضت بحث طلب الإفراج عن الأسير مناصرة، الذي تقدم به طاقم الدفاع عنه جراء التدهور الخطير الذي طرأ على وضعه الصحي والنفسي، بدعوى أنه تم تصنيف ملفه ضمن "قانون الإرهاب".



يشار إلى أن الأسير مناصرة يعاني من وضع صحي ونفسي خطير، نتيجة استشهاد ابن عمه حسن أمامه، واعتداء المستوطنين عليه عام 2015 قبل اعتقاله، ويقضي الآن حكما بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف قضى منها حوالي ست سنوات.

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