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الإثنين، 13-09-2021 02:50 م

محكمة الاحتلال ترفض السماح بزيارة أسرى سجن جلبوع

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي، رفضت الالتماس الذي تقدم به محامي الهيئة للسماح له بزيارة الأسرى الأربعة الذين أُعيد اعتقالهم خلال الأيام الماضية.

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وكان محامي الهيئة قد تقدم سابقا بالتماس للسماح له بزيارة كل من: (زكريا زبيدي، ومحمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري)، لمتابعة أوضاعهم الاعتقالية ورصد أماكن احتجازهم، لكن الالتماس تم رفضه.

 

وأعربت الهيئة عن قلقها من التعتيم الكبير فيما يتعلق بقضية الأسرى الأربعة، محذرة من أن تنصب ردة الفعل الإسرائيلية على الانتقام منهم والتفرد بهم.
وكان ستة اسرى تمكنوا يوم الإثنين المنصرم من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، إلا ان الاحتلال اعاد اعتقال أربعة منهم، وبقي اثنان طليقان، وهما: مناضل انفيعات، وأيهم كممجي.


محكمة الاحتلال مددت يوم السبت المنصرم، فترة اعتقال الأسرى الأربعة لتسعة أيام، لغاية 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، بدعوى استكمال التحقيق معهم.

 

المصدر : وفا 

 

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