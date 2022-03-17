الخميس 17-03-2022
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الخميس، 17-03-2022 04:40 م

محكمة الاحتلال تصدر حكمًا بالاعتقال الإداري بحق ناشط مقدسي

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الوكيل الإخباري-أصدرت محكمة احتلالية في القدس اليوم الخميس حكمًا بالاعتقال الإداري بحق ناشط مقدسي.

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وأفادت مراسلة وفا في القدس بأن محكمة الاحتلال أصدرت حكمًا بالاعتقال الإداري بحق الناشط المقدسي عرين الزعانين وهو أسير محرر، حتى السادس عشر من أيلول المقبل.


يذكر أنه لم يمض شهر على تحرر الناشط المقدسي الزعانين وهو من سكان حي وادي الجوز شرق القدس المحتلة بعد قضائِه حكمًا لتسعةِ أشهر في سجون الاحتلال.


وتعرض الزعانين للاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى أكثر من مرة.

 

وفا

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