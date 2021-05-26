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محكمة الاحتلال تعقد اليوم جلسة بشأن إخلاء منازل فلسطينيين

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الأربعاء، 26-05-2021 07:59 ص

في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

محكمة الاحتلال تعقد اليوم جلسة بشأن إخلاء منازل فلسطينيين

تم
توضيحية


الوكيل الإخباري - تعقد محكمة الاحتلال، الأربعاء، جلسة للنظر في التماس عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ضد قرارات إخلائها من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.

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واعتصم عشرات الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، في خيمة التضامن في حي بطن الهوى في سلوان، احتجاجا على محاولات الاحتلال تهجيرهم قسريا من منازلهم.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بطن الهوى زهير الرجبي إن العشرات اعتصموا في الخيمة، وأدوا صلاتي المغرب والعشاء فيها، وسط تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في المحيط، احتجاجا على محاولات الاحتلال تهجير سكان الحي.


وأضاف الرجبي أن أهالي الحي دعوا إلى مشاركتهم في الوقفة التي سينظموها صباح الأربعاء بالقرب من محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، بالتزامن مع الجلسة التي ستعقدها المحكمة للنظر في الاستئنافات التي قدموها.
ويتهدد خطر الإخلاء في حي بطن الهوى، وفق الرجبي، 86 أسرة، تضم حوالي 750 فردا، يعيشون في 15 بناية.


وحذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من مغبة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ حملة تهجير وتطهير عرقي جديدة تطال مئات الفلسطينيين في حي بطن الهوى في بلدة سلوان.

 


 




 

 


 

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