مخطط اسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في جبل أبو غنيم بالقدس

الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، إن السلطات الإسرائيلية تعد خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في مستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

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وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الحديث يدور عن مستوطنة جديدة ستقام في مكان حساس للغاية من ناحية المناظر الخلابة والمناخ، المعرف بموقع أثري عالمي حسب "اليونسكو"، في مصاطب قرية بتير.



وأشارت إلى أن الحي الاستيطاني "هار جيلو الغربي" سيقام من الجهة الثانية لقرية الولجة المحاذي لـمستوطنة "هار جيلو"، واذا اقيم سيتم محاصرة الولجة من أربع جهات بجدار الفصل العنصري الذي سيرتفع لسبعة أمتار، وسيتم بناء 560 وحدة إسكان استيطانية كالبناء القائم اليوم في مستوطنة "جيلو". يذكر أن قرية "بتير" ذات المدرجات المائية والأثرية، تم اعتمادها على لائحة التراث العالمي، ضمن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في عام 2014.



يشار إلى أن متحدثين باسم وزارات الخارجية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة قد طالبوا في السادس من شهر أيار العام الماضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قرارها بالمضي قدما في بناء 540 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوما"، مطالبين إياها بالتوقف عن سياستها المتمثلة في التوسع الاستيطاني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بترا