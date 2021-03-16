مخيم الجلزون .. فلسطينيان يُصابان برصاص الاحتلال

الوكيل الإخباري - أصيب، الليلة، فتيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.
وقال مهدي حمدان من مركز الجلزون للإعلام المجتمعي ، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب فلسطينيين اثنين، أثناء تواجدهما في "ضاحية الياسمين" قرب مستوطنة "بيت ايل".
المصدر : وفا
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