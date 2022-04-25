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الإثنين، 25-04-2022 08:10 ص

مداهمات واعتقالات في الخليل وجنين

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الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المضرب عن الطعام خليل العواودة في بلدة إذنا قضاء الخليل، واعتقلت شقيقه إياد، كما اعتقلت من ذات البلدة الشاب خليل الشوابكة.


وأضافت بأن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة في بلدة دير سامت واعتقلت سبعة أسرى محررين بينهم قيادي في حركة "حماس" وهم: الشيخ خضر ذيب الحروب، والشيخ إسماعيل حسين الحروب، وخضر محمد ذيب الحروب، وعيسى محمد ذيب الحروب، ويوسف محمد ذيب الحروب، ومحمد يوسف ابو العبد الحروب، وتوفيق الحروب.


وفي بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أمجد الداموني بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب سليم راسم أبو الرب من بلدة مسيلة المجاورة.


وذكرت مصادر أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية.

 

صفا


 




 

 


 

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