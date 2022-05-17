الثلاثاء 17-05-2022
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الثلاثاء، 17-05-2022 08:23 ص

مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

قوات الاحتلال


الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت من قلقيلية 5 أسرى محررين هم: جمال داوود، ومحسن حردان، ولؤي فريج، وحسني النيص، وحسن ملحم.


واعتقلت قوات الاحتلال من مخيم عايدة في بيت لحم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام أبو عكر، والأسير المحرر مصطفى قنيص، كما اعتقلت من جنين الشاب ثائر أبو الرب.


وفي نابلس، اقتحمت دوريات الاحتلال المدينة صباحا من بوابة الطور، واعتقلت الشاب علام الراعي من منزله في شارع الباشا.

 

وفا


 




 

 


 

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