مدير الأقصى : الاحتلال يقتحم باحات المسجد ويطلق الرصاص

الوكيل الإخباري - قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني الاثنين، إن الوضع في باحات المسجد الأقصى عبارة عن ساحة حرب وجنود الاحتلال الإسرائيلي يطلقون الاعيرة النارية المطاطية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت نحو المصلين والمعتكفين.

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وأضاف الكسواني في تصريح صحافي أن جنود الاحتلال الإسرائيلي متواجدين فوق سطح قبة الصخرة المشرفة وعلى أبواب المسجد القبلي والمرواني.



وقال إن الإصابات بالعشرات، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال دخلوا من جميع الأبواب المؤدية للمسجد الاقصى ويحصرون جميع المعتكفين ويعتقلوا كل من يخرج من ابوب المسجد الأقصى.



وبين أن جنود الاحتلال دخلوا العيادة وغرفة الصوتيات في المسجد القبلي وهناك كثافة في الغاز ويدخل بمكاتب الأوقاف والمصلين يحتموا بقبة الصخرة.



كما قال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب الاثنين، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون في هذه اللحظات باحات المسجد الأقصى.



وتجددت المواجهات صباح الاثنين بين مصلين فلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، عقب اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.



وأطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قنابل صوتية على الفلسطينيين المتواجدين في المسجد في محاولة لتفريقهم، موقعةً إصابات عدة.