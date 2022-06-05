مدير الاقصى يحذر من مواصلة اقتحامات المستوطنين والخارجية الفلسطينية تدين

الوكيل الاخباري- أكد مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، أن نهج الاحتلال الاسرائيلي في المسجد الاقصى وعمليات الضغط المستمر على المرابطين والمصلين ستؤدي إلى انفجار لا يمكن السيطرة عليه.

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وحذر الكسواني في بيان اليوم الاحد، من خطورة الواقع الذي يريد الاحتلال تكريسه في المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات وأداء الصلوات والطقوس التلمودية في ساحاته.



وأوضح أن الاحتلال نقل المعركة إلى باحات المسجد بعد حصاره ومنع المصلين من الوصول إليه.



وأضاف أن قوات الاحتلال فرضت حصاراً على الأقصى منذ عصر أمس السبت، ومنعت من هم دون الأربعين عاماً من دخوله.



وأشار إلى أن المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية اشتملت على الانبطاح وترديد عبارات في محيط مصلى باب الرحمة وباب السلسلة.



ودعا الكسواني الفلسطينيين للثبات والرباط، كما طالب العالمين العربي والاسلامي بتحمل مسؤولياته عما يجري في الأقصى، مشيراً إلى أن الصمت جرأ الاحتلال للقيام بخطوات خطيرة تجاه المسجد.



يشار الى ان المرابطين تصدوا صباح اليوم الأحد، لاقتحامات المستوطنين في المسجد الأقصى، حيث أغلقت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، وحاصرت المرابطين داخله، ومن ثم سمحت لمجموعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكلٍ متتال من "باب المغاربة".



من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحامات غلاة المتطرفين اليهود وعناصرهم الإرهابية وجمعياتهم الاستيطانية للمسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته بحماية شرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة، والاعتداءات على المعتكفين والمرابطين ومحاصرتهم داخل المصلى القبلي.



وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم، أن الاقتحامات هي إحدى مظاهر الاحتلال الاستعماري العنصري ومفروضة بالقوة على المسجد، ولن تنشئ حقا أو التزاما من وجهة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واعتبرها تدخلا احتلاليا عنيفا في شؤون المسجد الأقصى في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، عبر تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، كجزء لا يتجزأ من أهداف ومخططات الاحتلال المعلنة وعدوانه على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية.

بترا