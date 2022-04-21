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الخميس، 21-04-2022 12:17 م

مدير المسجد الأقصى : الاحتلال يُفرغ الأقصى بالقوة تمهيدًا لتقسيمه زمانيًا

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الوكيل الإخباري-قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتفريغ المسجد الأقصى من المصلين بالقوة، لفرض التقسيم الزماني للمسجد، على مرأى ومسمع من العالم، بغية السماح لقطعان المستوطنين بتدنيسه.

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وأوضح الكسواني في تصريح خاص لوكالة "صفا" يوم الخميس، أن اعتداءات واقتحامات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق المسجد الأقصى تشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة.


وأضاف أن الخطورة تمكن في استهتار الاحتلال بشعائر 2 مليار مسلم، وبتفريغ المسجد الأقصى هذه الأيام من المصلين والمرابطين، والتي تشهد عادةً تواجدًا لمئات الآلاف لأجل الاعتكاف وإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان.

 

صفا

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